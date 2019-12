Esp : Thierry Henry entraîneur du FC Barcelone en 2020-2021 ?

Dans : Liga.

Entraîneur de l'Impact Montréal, Thierry Henry pourrait ne faire qu'un passage rapide en MLS, puisque son nom est évoqué pour devenir coach du FC Barcelone la saison prochaine.

Tandis que l’AS Monaco, qui l’avait recruté et limogé rapidement la saison passée, vient encore de changer d’entraîneur, Thierry Henry a récemment décidé de traverser l’Atlantique pour relancer sa carrière de technicien. Mais si l’on en croit Sport, l’ancien buteur des Bleus est le favori pour succéder à Ernesto Valverde sur le banc du FC Barcelone, ce dernier ne répondant plus du tout aux attentes du board du Barça et des Socios. Lassé de voir une équipe sans âme, Josep Maria Bartomeu aurait déjà décidé de mettre un terme à l’ère Valverde l’été prochain, et dans son entourage proche nombreux sont ceux qui plaident la cause de Thierry Henry, qui a évidemment comme avantage d’avoir porté le maillot barcelonais.

Le Barça pense à Thierry Henry, mais pas que...

Thierry Henry a également l’avantage d’avoir d’excellents relations avec Eric Abidal, qu’il a cotoyé au Barça et chez les Bleus, mais aussi avec Lionel Messi, Sergio Busquets et Gerard Piqué, des voix qui comptent dans le vestiaire du FC Barcelone. Cependant, si les dirigeants espagnols vont avoir un œil attentif aux performances du club de Montréal, ils suivent également d’autres pistes qui mènent à Ronald Koeman, Jordi Cruyff, Marcelo Gallardo, Erik Ten Hag ou... Robert Moreno. Autrement dit, les prochains mois seront décisifs pour Ernesto Valverde et ses possibles remplaçants au poste très convoité, mais très lourd, d'entraîneur du FC Barcelone.