Esp : Pour le Real, Hazard vaut encore une fortune

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Malgré le changement d’entraîneur et la nomination de Carlo Ancelotti, Eden Hazard ne parvient pas à se relancer au Real Madrid. Au contraire, le milieu offensif s’est enfoncé et rapproché de la sortie. Mais à l’approche du mercato hivernal, le club madrilène refuse de brader son flop.

La situation était impensable il y a encore quelques années. Et pourtant, Vinicius Junior a totalement éclipsé Eden Hazard au Real Madrid. Pendant que le Brésilien martyrise les défenses adverses, l’ancienne star de Chelsea ne fait que l’observer du banc des remplaçants, avant d’éventuellement entrer pour des bouts de match. C’est effectivement le seul rôle que lui accorde désormais Carlo Ancelotti.

Une offre de 25 M€ refusée

Après une tentative de relance en tout début de saison, le coach italien ne semble plus compter sur Eden Hazard. A tel point que des rumeurs l’annoncent sur le départ dès cet hiver. On parle effectivement d’un possible retour en Angleterre où le milieu offensif de 30 ans garde une certaine cote. C’est pourquoi West Ham aurait transmis une offre estimée à 25 millions d’euros pour son transfert. Mais selon le média catalan El Nacional, le Real Madrid aurait rejeté la proposition des Hammers. A priori, ce refus ne signifie pas que la Maison Blanche tient à conserver le Belge sous contrat jusqu’en 2024.

On peut plutôt imaginer que les Merengue souhaitent récupérer plus d’argent, eux qui avaient investi plus de 100 millions d’euros pour l’arrivée de l’ex-Lillois en 2019. Reste à savoir s’il existe un club suffisamment audacieux pour offrir un montant supérieur. Le pari serait extrêmement risqué sachant que le Diable Rouge, plus en vue en sélection, n’a jamais évolué à son meilleur niveau avec le Real Madrid. Ses pépins physiques l’ont constamment freiné. Et visiblement, son implication n’incite pas Carlo Ancelotti à le relancer. Avis aux amateurs…