Esp : Neymar et le Barça font la paix !

Dans : Liga, PSG.

Neymar et le FC Barcelone ont décidé qu'il était désormais temps de tourner la page, et qu'il fallait éviter d'aller au tribunal concernant le contentieux financier entre la star du PSG et le club catalan.

La prolongation de contrat de Neymar au Paris Saint-Germain, et donc la fin des illusions barcelonaises sur un éventuel retour du joueur brésilien, ont probablement incité les deux camps à se rapprocher. Opposés juridiquement depuis 4 ans concernant une prime de prolongation promise à l'attaquant, Neymar et les dirigeants du FC Barcelone seraient proches d’un accord amiable afin de cesser conjointement toutes les poursuites. Selon le quotidien El Mundo, les avocats de Neymar et ceux du Barça finalisent les derniers détails de cette opération, et le procès qui devait régler, il y a quelques jours une première partie du contentieux, a été reporté sine die d’un commun accord.

Neymar reprochait à Josep Maria Bartomeu, alors président du FC Barcelone, de ne pas avoir versé les 46,65ME d’une prime de prolongation signée un an avant son départ au PSG, tandis que le Barça réclamait 10ME de trop-payé au joueur brésilien. El Mundo explique que si aucun accord n’est encore signé, les négociations sont réellement bien avancées et elles devraient se concrétiser lors des prochaines semaines. Neymar et Barcelone ont visiblement compris qu’il valait mieux un bon accord qu’un mauvais procès, quelques semaines seulement après des rumeurs qui laissaient croire que le joueur parisien pourrait revenir cet été au Barça. Même si le média espagnol confirme que Joan Laporta a bien discuté avec Nasser Al-Khelaifi sur le dossier Neymar, le président de Barcelone n'a pas insisté quand le président qatari du Paris Saint-Germain a fermé la porte à un départ.