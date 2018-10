Esp : N'Golo Kanté première exigence à 100ME de Conte au Real Madrid ?

Dans : Liga, Mercato, Premier League, Equipe de France.

Antonio Conte est pour l'instant le favori pour devenir le nouvel entraîneur du Real Madrid, le limogeage de Julen Lopetegui semblant inéluctable après la rouste infligée dimanche par le Barça aux Merengue. Et selon Don Balon, le technicien italien n'a pas tardé pour faire savoir à Florentino Perez qu'il allait falloir sérieusement se secouer au prochaine mercato afin de renforcer une équipe apparue sans âme contre le Barça. Et pour cela, l'ancien coach de Chelsea aurait demandé à son futur patron de déjà préparer une grosse offre afin de faire venir N'Golo Kanté.

Antonio Conte connaît très bien le milieu de terrain champion du monde qu'il a eu sous ses ordres, et l'ancien caennais serait sa priorité absolue lors du marché des transferts. Le technicien italien estime que le chouchou du public français est capable à lui seul seul de faire oublier Luka Modric et Toni Kroos au Real Madrid. Mais pour convaincre Chelsea de lâcher N'Golo Kanté, le club espagnol devra signer un chèque supérieur à 100ME. Et il faudra aussi que le milieu de terrain tricolore accepte de rejoindre Antonio Conte à Madrid. Cela fait beaucoup de conditions quand même...