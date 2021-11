Esp : Mohamed Salah fait de l’effet au Real Madrid !

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Obnubilé par Kylian Mbappé au mercato, le Real Madrid est également intéressé par Mohamed Salah, en feu avec Liverpool.

Depuis plusieurs mois, le Real Madrid est focalisé sur la signature de Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin prochain. Dès le mois de janvier, le club merengue aura officiellement l’autorisation de négocier avec Kylian Mbappé et de se mettre d’accord avec la star du PSG dans l’optique de la saison prochaine, un scénario que Nasser Al-Khelaïfi souhaite impérativement éviter. Le Real Madrid a bon espoir de conclure un accord avec Kylian Mbappé mais dans le cas où le dossier du champion du monde tomberait à l’eau, Florentino Pérez a un plan B de luxe sous le coude selon Todo Fichajes. Et pour cause, le Real Madrid est également très intéressé par Mohamed Salah, en grande forme avec Liverpool cette saison.

Le média espagnol affirme que l’option Mohamed Salah est celle qui plait le plus aux dirigeants du Real Madrid en cas d’échec dans les négociations avec Kylian Mbappé. Le profil de l’Egyptien, gaucher virevoltant qui joue à droite, n’est pas sans rappeler celui d’un certain Gareth Bale de la grande époque, ce qui plait beaucoup au Real Madrid. En fin de contrat avec les Reds en 2023, Mohamed Salah n’a pas encore prolongé en faveur de Liverpool, ce dont le Real Madrid aimerait profiter pour récupérer la star à moindre prix. Quoi qu’il arrive, il faudra tout de même mettre la main à la poche pour le Real Madrid, car le média explique que Liverpool devrait réclamer au minimum 100 millions d’euros pour Mohamed Salah, fin de contrat imminente ou pas. Reste maintenant à voir si à ce tarif, le Real Madrid, qui surveille aussi la situation d’Erling Haaland, foncera ou non sur « Mo » Salah…