Esp : Messi peut partir gratuitement, ça fait paniquer le Barça !

Dans : Liga, Foot Europeen.

En novembre dernier, le FC Barcelone avait obtenu la signature de Lionel Messi (31 ans) sur un contrat allant jusqu’en 2021.

On pensait le club catalan tranquille pendant un moment. Mais non, le champion d’Espagne souhaite déjà prolonger son capitaine moins d’un an plus tard. Selon les informations de Mundo Deportivo, le Barça prépare effectivement une offre pour la saison prochaine. L’objectif serait de prolonger son bail d’une ou deux années supplémentaires. Rien à voir avec une clause libératoire trop accessible (700 M€) ou une revalorisation réclamée.

L’inquiétude des Blaugrana viendrait plutôt d’une clause dans le contrat actuel de l’Argentin qui lui laissera la possibilité de partir librement en 2020, à condition de ne pas rejoindre un cador européen. Apparemment, cette option fait trembler le Barça qui souhaite conserver « La Pulga » le plus longtemps possible. Mieux, la direction souhaite faire de Messi le joueur d’un seul club. Reste à savoir quelle sera la décision du quintuple Ballon d’Or, qui a un temps envisagé de terminer sa carrière dans son pays natal.