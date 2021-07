Esp : Messi coule le Barça et s’en sort indemne

Dans : Liga.

Alors que le FC Barcelone lutte pour diminuer sa masse salariale, Lionel Messi va conserver un énorme salaire pour les prochaines saisons. De quoi s’interroger sur la pertinence d’accorder de tels revenus à l’attaquant argentin.

En crise financière, le FC Barcelone a quand même pu recruter cet été. Le club catalan envisage même de continuer à se renforcer d’ici la fermeture du marché des transferts. Et pourtant, aucune de ses recrues ne peut être inscrite dans les dossiers de la Liga. La masse salariale du Barça dépasse largement le plafond imposé par l’instance, ce qui explique pourquoi le renfort Memphis Depay a posé avec son nouveau maillot sans numéro dans le dos. Mais comment le club catalan a-t-il pu en arriver là ?

Pour beaucoup, les sommes données aux flops Philippe Coutinho, Samuel Umtiti, Miralem Pjanic ou encore Antoine Griezmann sont les causes principales. Et si le coupable était plutôt Lionel Messi ? Le président Joan Laporta confiait que l’Argentin méritait plus que ce qu’il perçoit actuellement, mais on peut penser que le dirigeant n’y croyait pas vraiment. La raison est simple, le sextuple Ballon d’Or n’est pas seulement le Barcelonais le mieux payé. Il est de très loin le joueur le mieux rémunéré au monde ! Même en divisant son salaire par deux, ce qu’il s’apprête à faire via un montage sur plusieurs années, Lionel Messi conserverait le plus gros salaire de la planète football.

Le salaire brut de Messi

Il faut dire que ses 138 millions d’euros annuels bruts représentent quasiment la masse salariale de clubs comme West Ham ou Aston Villa en Premier League. C’est à se demander comment le Barça a-t-il accepter de verser de tels montants à sa star. Alors que les autres cadres de l'équipe, eux, doivent réduire leur salaire pour permettre d’enrichir « La Pulga ». En revanche, on comprend mieux pourquoi aucun club n’a réussi à convaincre Lionel Messi pendant sa période de doute. Le capitaine blaugrana peut débloquer n’importe quelle situation sur le terrain, mais peut surtout devenir un problème en dehors, le tout en restant épargné par les critiques.