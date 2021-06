Barça : Le nouveau maillot passe, pas le short

Dans : Liga.

Le FC Barcelone a présenté son nouveau maillot ce mardi, assurant s’être inspiré de son logo pour réaliser la tenue que porteront Antoine Griezmann, Gérard Pique et probablement Lionel Messi. Une tenue originale par rapport aux habitudes assez peu changeantes du club catalan, mais l’aspect commercial est forcément entré en ligne de compte. Et malgré la communication qui va bien avec, le résultat n’a pas forcément été au rendez-vous pour les fans.

« Sur la partie frontale, à la hauteur de la poitrine, les supporteurs trouveront la Croix de Sant Jordi, patron de Barcelone, et la Senyera, le drapeau catalan. Mais ces deux éléments sont réinterprétés et apparaissent aux couleurs du Club. Sur la partie inférieure, le maillot conserve les bandes blaugrana, avec un nouveau style afin d'actualiser le tracé », a ainsi expliqué le FC Barcelone, qui s’est surtout fait reprendre de volée pour son short en mode pyjama, et au design assez troublant. Une tenue qui sera loin de faire l'unanimité, même si le verdict ne tardera pas à tomber, puisque la mise en vente est prévue pour ce mercredi 16 juin à partir de 09h00. Gageons que les fans culé attendront certainement un peu, pour la simple et bonne raison que l'avenir de Lionel Messi sera certainement un boost, ou non, pour la vente des maillots du Barça la saison prochaine.