Esp : Accord Messi-Barcelone jusqu'en 2026 !

Dans : Liga.

Les médias espagnols annoncent que Joan Laporta et Lionel Messi ont trouvé un accord pour la prolongation du contrat de la star argentine. Ce dernier aurait fait un énorme effort financier.

Proche du Barça, le quotidien Sport affirme qu’après des négociations qui ont duré des mois, le président du FC Barcelone et Lionel Messi sont parvenus à un accord de principe concernant la prolongation de la star argentine. Ce nouveau contrat devrait être officialisé à la fin du mois de juillet afin que les avocats des deux camps finalisent les détails de l’opération, même si d'autres sources affirment que cela sera annoncé avant la fin de la semaine. Il fera de Lionel Messi un joueur barcelonais jusqu’en 2026. L’hypothèse d’un départ à l’Inter Miami n’a pas été évoqué, Laporta et Messi ayant finalement décidé d’allonger durablement la durée de cette prolongation confirme plusieurs autres médias.

Afin d’aboutir plus rapidement à un accord, et compte tenu de l’état des finances du FC Barcelone, le numéro 10 du Barça a décidé d'accepter une baisse de son salaire de 50%, la Liga devant désormais valider ce contrat. « Lionel Messi a accepté les conditions imposées par le Barça, car il a compris que la situation financière du club était très compliquée et qu'il doit être le premier à montrer l'exemple. En fait, l'argent n'a jamais été un problème dans cette négociation », précise Ivan San Antonio, journaliste de Sport, qui explique que Lionel Messi va profiter de ses vacances après la victoire de l'Argentine lors de la Copa America pour préparer son retour en Catalogne et la signature de ce contrat qui fera de lui un joueur barcelonais jusqu’en 2026. Le sextuple Ballon d’Or aura alors 39 ans.