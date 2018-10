Esp : Messi accusé d'être un capitaine fantôme au Barça !

Dans : Liga, Foot Europeen.

La crise couve du côté du FC Barcelone avant le match de Ligue des Champions face à Tottenham, mercredi soir.

Et pour cause, les hommes d’Ernesto Valverde viennent d’enchaîner trois matchs sans victoire en championnat (2 nuls, 1 défaite). Il n’en fallait pas plus pour que les critiques s’abattent sur les partenaires de Lionel Messi. En externe… mais également en interne. En effet selon AS, il y aurait quelques frictions dans le vestiaire du FC Barcelone. Et cela concernerait directement la star argentine !

Selon les informations du journal espagnol, Gérard Piqué serait notamment très critique à l’égard de Lionel Messi. Pourtant pas en position de force au vu de son début de saison absolument catastrophique, le défenseur espagnol reprocherait au n°10 du Barça de ne pas « prendre ses responsabilités » de capitaine. Concrètement, Piqué aimerait voir Messi monter davantage au créneau dans la presse pour défendre l’équipe, vivement critiquée par les médias catalans ces dernières semaines. Reste à savoir comment le gaucher de 31 ans réagira à ces attaques assez culottées de la part de Gérard Piqué…