Esp : Lionel Messi et Barcelone, dossier classé confidentiel

Dans : Liga.

Mundo Deportivo affirme que Joan Laporta et le Barça sont très confiants concernant la prolongation de Lionel Messi. Le club catalan souhaite travailler discrètement pour finaliser le dossier.

Président du Barça depuis sa victoire lors des élections du mois de mars, Joan Laporta a du pain sur la planche. Au-delà de l'officialisation de la participation du club à la toute nouvelle Super League qui agite la presse européenne, le dirigeant a de gros dossiers à régler, dont le plus important de tous : l'avenir de Lionel Messi. D'après les informations du journal catalan Mundo Deportivo, le club est serein et souhaite rester discret pour gérer les négociations. L'été dernier, l'épisode du fax envoyé par Lionel Messi à ses dirigeants pour indiquer son désir de quitter le club avait mis le Barça dans l'embarras. Cette fois, les Blaugranas veulent s'occuper du cas Messi « en famille » et éviter un nouveau spectacle qui égratignerait une nouvelle fois l'image du club.

Priorité au sportif pour Messi

Si l'aspect économique est également une donnée qui sera prise en compte de la part du clan Messi, l'Argentin donnerait aujourd'hui sa priorité au projet sportif. Encore impensable il y a quelques mois, une prolongation de La Pulga est aujourd'hui tout à fait crédible. Vainqueur d'une nouvelle Coupe d'Espagne face à Bilbao dans la semaine, le Barça est également toujours en course pour le titre en Liga. Un paramètre qui pourrait jouer dans la balance au moment du choix final de Messi. Pour tenter de convaincre son capitaine, Joan Laporta le sait, il devra l'entourer de très grands joueurs. C'est dans cette optique que les dirigeants catalans ont récemment rencontré le clan Haaland. Les noms de Memphis Depay ou Sergio Agüero sont également régulièrement évoqués. La participation du FC Barcelone à la Super League apportera également du prestige et surtout une puissance financière capitale qui manquait cruellement depuis la crise liée au Covid-19. Si aujourd'hui il est impossible de prédire l'avenir de Lionel Messi, les récents évènements semblent néanmoins rapprocher l'Argentin de son club de toujours.