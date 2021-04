Barcelone : Messi n'a rien décidé, Laporta bluffe

Dans : Liga.

Élu président du Barça début mars, Joan Laporta s'apprête à gérer deux dossiers épineux : l'avenir de Lionel Messi et de Ronald Koeman.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. Quand on connaît l'importance de la Pulga à Barcelone, rien de surprenant à voir la presse espagnole s'enflammer chaque jour en imaginant la décision de l'Argentin. Interrogé par la presse à ce sujet, le nouveau président du Barça Joan Laporta a quelque peu botté en touche, tout en rappelant les difficultés économiques qui frappent le club. Si voir Lionel Messi rester à Barcelone semblait encore impensable il y a quelques mois, les progrès sportifs réalisés par les Blaugranas (qui sont revenus dans la course au titre en Liga) ne sont pas passés inaperçus aux yeux du sextuple ballon d'Or.

Si l'on en croit les informations de El Confidencial, le Barça compterait proposer à sa star une prolongation de contrat avec un salaire inférieur à celui qu'il perçoit actuellement. L'idée étant d'augmenter cette rémunération petit à petit, lorsque la crise liée au Covid-19 impactera moins le club. Mais si l'argent est évidemment un sujet qui comptera énormément dans la décision de Lionel Messi, le numéro 10 souhaite également des garanties sportives : il réclame une équipe capable de remporter à nouveau la Ligue des Champions, et cela passera par le recrutement de gros joueurs comme Sergio Agüero, Memphis Depay ou encore Erling Haaland. Des arrivées qui s'annoncent difficiles, surtout si le salaire XXL de Messi vampirise le budget du Barça.

Koeman également dans le flou

Mais l'avenir de Lionel Messi n'est pas la seule préoccupation du club. Arrivé au Barça après la catastrophe subie face au Bayern (défaite 8-2), Ronald Koeman avait été choisi par Josep Maria Bartomeu, le président sortant considéré par la plupart des socios comme étant le principal responsable des récents fiascos subis par le club. Malgré son statut de légende du club, le Néerlandais garde également l'image de l'entraîneur choisi par Bartomeu. Malgré tout, après des débuts difficiles, le coach barcelonais a redressé l'équipe qui, bien que battue par le Real lors du Clasico et éliminée par le PSG en C1, reste en course pour remporter un nouveau titre de champion d'Espagne. Une chose inimaginable il y a encore quelques mois, lorsque les Blaugranas semblaient au fond du trou. Pourtant, Joan Laporta garde le silence lorsque le nom de Ronald Koeman est évoqué, et son avenir en Catalogne n'a rien d'assuré. Si l'aventure entre les deux parties venait à prendre fin, la presse espagnole évoque les noms de Xavi et Julian Nagelsmann comme potentiels futurs coachs du FC Barcelone.