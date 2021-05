Esp : Le roi a tranché, Benzema élu meilleur attaquant au monde

Dans : Liga.

Performant avec le Real Madrid, Karim Benzema fait incontestablement partie des références à son poste. Pour le buteur de l’Inter Milan Romelu Lukaku, le Français se situe même tout en haut de la hiérarchie mondiale des attaquants.

En raison de sa probable absence à l’Euro cet été, Karim Benzema n’a que peu de chances de remporter le prochain Ballon d’Or. Et pourtant, le numéro 9 du Real Madrid n’a absolument rien à envier aux prétendants de cette distinction individuelle. Le Français réalise une saison énorme avec les Merengue, lui qui pourrait, en fonction du résultat de la demi-finale retour contre Chelsea ce mercredi, remporter la Ligue des Champions et la Liga cette saison.

Autant dire qu’un tel doublé ne ferait que confirmer l’opinion de Romelu Lukaku, à qui la RTBF a demandé qui était l’actuel meilleur attaquant au monde. « Karim Benzema. Il n'y a pas photo », a répondu l’avant-centre récent champion d’Italie avec l’Inter Milan. Le Belge, auteur de 27 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues, avait pourtant le droit de citer son propre nom. Il s'est même auto-proclamé « roi » pour chambrer Zlatan Ibrahimovic. Mais Romelu Lukaku, plein de lucidité et de modestie, a ensuite estimé qu’il devait « arriver plus loin en Ligue des Champions » s’il souhaitait se rapprocher du niveau de Karim Benzema.

Le souhait de Lukaku pour Hazard

D’autant que le Madrilène n’est pas vraiment aidé par ses coéquipiers cette saison. « KB9 » porte le secteur offensif du Real Madrid à lui seul puisque son coéquipier Eden Hazard passe l’essentiel de son temps à l’infirmerie. Pas de quoi inquiéter Romelu Lukaku, son partenaire en sélection. « Eden Hazard est bien dans sa tête, a confié le Milanais. Je sais ce qu'il a envie de faire. Là, il va recommencer à jouer et j'espère qu'en fin de saison il va gagner le championnat et la Ligue des Champions. Et qu'on puisse l'avoir à 100% à l'Euro. Un Eden à 100% ce serait bien... » Pour le moment, on en est encore loin.