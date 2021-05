Esp : Le Real informé, ça part toujours en vrille avec Conte

Dans : Liga.

Champion d’Italie avec l’Inter Milan, l’entraîneur Antonio Conte a subitement décidé de quitter les Nerazzurri à cause d’un désaccord avec la direction. L’Italien pourrait maintenant enchaîner avec un nouveau défi au Real Madrid, qui a reçu un avertissement sur le possible successeur de Zinédine Zidane.

La Ligue 1 n’est pas un cas isolé. Si l’on assiste à de nombreux changements d’entraîneur dans le championnat français, le marché européen est également concerné. On peut notamment citer la Serie A dont plusieurs cadors commenceront la saison prochaine avec un nouveau coach sur le banc. La Juventus Turin, la Roma, la Lazio Rome mais aussi l’Inter Milan, le champion en titre qui ne s’attendait sûrement pas à perdre Antonio Conte.

Et pourtant, l’Italien a bien décidé de claquer la porte. Lui qui n’a pas supporté le plan de ses dirigeants qui consiste à vendre des joueurs importants afin de rééquilibrer les comptes. De quoi agacer le technicien réputé impulsif. D’ailleurs, sa tendance à rencontrer des difficultés avec ses supérieurs n’a pas échappé à Antonio Cassano. « Son parcours à l'Inter Milan a été positif, avec une bonne première saison et le Scudetto obtenu pour la deuxième année en jouant à sa manière », a reconnu l’ancien attaquant sur Bobo TV, la chaîne Twitch de Christian Vieri.

Un problème récurrent avec Conte

« Antonio Conte a toujours eu des problèmes dès sa première année dans chaque club, a-t-il poursuivi. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui amène à l'usure de ses équipes à la longue. Ce n'est pas possible que ça se termine toujours de la même manière et que les clubs décident de ne pas satisfaire ses exigences. La seule option pour Antonio Conte, c'est le Real Madrid. » Rien de très rassurant pour la Maison Blanche ni pour l’entraîneur convoité pour la succession de Zinédine Zidane.