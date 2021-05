Ita : Antonio Conte et l'Inter Milan, c'est fini !

Comme l'avait dévoilé la Gazzetta dello Sport, Antonio Conte quitte l'Inter à un an de la fin de son contrat. L'entraîneur touchera une indemnité de 7 millions d'euros.

La valse des entraîneurs gagne toute l'Europe, mais c'est probablement le départ le moins attendu de tout le mercato qui se concrétise ce mercredi. En effet, après avoir réussi à ramener l'Inter au sommet de la Serie A, Antonio Conte quitte le club milanais après avoir trouvé un accord avec ses dirigeants. Lié jusqu'en 2022 avec le vainqueur du Scudetto, le technicien italien va empocher 7ME, soit un peu plus de la moitié de ce qu'il aurait gagné s'il était resté à son poste. Conte n'a pas apprécié que le propriétaire de l'Inter lui annonce les coupes drastiques qui seront effectuées au sein de son effectif lors du prochain marché des transferts. Selon les médias italiens, l'Inter Milan pense à Simone Inzaghi ou Massimiliano Allegri pour remplacer Antonio Conte dont le nom circule lui du côté de Tottenham.

Inter will pay around €7m to Antonio Conte to part ways immediatly [salary was €13m until June 2022]. The agreement has been reached today. 🚨 #Conte



Conte will be available with immediate effect. Inter will look for a new manager: Simone Inzaghi and Allegri also in the list. pic.twitter.com/jNJbHyRJqs