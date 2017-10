Esp : Le flamboyant hommage de Zinedine Zidane à Cristiano Ronaldo !

Dans : Liga, Foot Europeen.

Zinedine Zidane a été une star du football mondial, et lorsque celui qui est désormais l'un des meilleurs entraîneurs de la planète rend hommage à un de ses joueurs, forcément on doit l'écouter. Avant de croiser la route de Tottenham en Ligue des champions, Zizou a tenu à saluer les performances et le comportement de Cristiano Ronaldo. Car le coach du Real Madrid l'a rappelé, CR7 ne doit rien au hasard, Ronaldo étant un monstre de travail.

« Cristiano Ronaldo travaille énormément, et pas qu'en match. C'est un professionnel, il est toujours le premier à arriver sur le terrain, il veut toujours s'améliorer malgré tout ce qu'il a déjà réussi à faire. J'ai beaucoup de respect pour Cristiano. Ce qu'il fait n'a rien de facile. C'est un exemple pour tous les autres. C'est une bonne chose qu'il ait marqué son premier but en Liga samedi. En Ligue des champions, en revanche, il a déjà beaucoup marqué et nous espérons qu'il sera à l'aise et marquera à chaque fois », a confié Zinedine Zidane, sous le charme de Cristiano Ronaldo et qui a évidemment de bonnes raisons pour l'être, tant CR7 apporte au Real Madrid.