Esp : Le Barça humilié, Gérard Piqué en rajoute une couche

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Après le match nul à l’aller au Camp Nou, Manchester United est venu à bout du Barça au retour à Old Trafford (2-1) grâce à Fred et Antony et s’est qualifié pour les 8es de finale de l’Europa League.

Vainqueur du FC Barcelone jeudi soir (2-1), Manchester United poursuit son épopée en Europa League. Au contraire, les coéquipiers de Robert Lewandowski restent à quai et sont donc éliminés de toute compétition européenne dès le 24 février. Un terrible camouflet pour le Barça, habitué aux parcours magistraux en Ligue des Champions et qui se retrouve éliminé en 16es de finale… de l’Europa League. Tout fraichement retraité, Gérard Piqué, ancien capitaine du Barça, a suivi la rencontre en direct avec le streameur espagnol Ibai Llanos. Et cette défaite était celle de trop pour Gérard Piqué, qui a totalement craqué en plein direct. « Je regarde le match. C’est une put** de ruines ! » a lâché, totalement dépité, l’ancien défenseur de la Roja et du club barcelonais, désabusé par cette élimination précoce du Barça en coupe d’Europe. Une sortie qui a tout de même fait réagir les supporters blaugranas, qui tenaient à rappeler que si le Barça était en ruines, il y était aussi pour quelque chose, notamment en première partie de saison.

Colère et déception à Barcelone

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FC Barcelona (@fcbarcelona)

Lui aussi désabusé, l’entraîneur barcelonais Xavi n’a pas cherché d’excuses après la défaite de son équipe à Old Trafford. L’ancien milieu de terrain légendaire du FC Barcelone a reconnu que ses joueurs n’avaient pas été à la hauteur d’un tel évènement. « Nous avons joué contre de grandes équipes mais nous n'avons pas été à la hauteur. Nous aurions pu mener 2-0. C’est la Coupe d’Europe, ça se joue à des détails. (...) L'année prochaine, nous devrons nous améliorer. Nous reviendrons plus forts. Il faut être très autocritique et réfléchir à ce qui doit être amélioré. Nous ne sommes peut-être pas satisfaits, mais il y a eu un changement exponentiel par rapport à l'année dernière » a lancé Xavi, qui sait que le Barça n’est pas encore au niveau que ce club historique doit être. Mais qui note tout de même une amélioration par rapport à la saison dernière. Il est vrai que tout ne sera pas à jeter dans cette saison du FC Barcelone qui, notons-le tout de même, caracole en tête de la Liga avec huit points d’avance sur le Real Madrid.