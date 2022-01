Esp : Le Barça fait craquer Dembélé, nouveau casse-tête en vue

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Après de longues semaines de conflit, Ousmane Dembélé a fini par craquer. A la demande du FC Barcelone, l’ailier français a accepté l’idée de partir dès cet hiver, à quelques mois de la fin de son contrat. Une simple étape pour le club catalan qui attend maintenant les offres pour son joueur.

Entre le FC Barcelone et Ousmane Dembélé, c’est peut-être bientôt terminé. On ne prenait pourtant pas le chemin d’une séparation cet hiver il y a encore quelques jours. A quelques mois de la fin de son contrat, l’ailier de 24 ans ne parvient pas à trouver un accord avec ses dirigeants. De quoi provoquer la colère du club catalan qui lui demande de partir et de ne pas attendre la fin de son bail. Et pour cause, l’allègement de la masse salariale représente une condition obligatoire pour continuer le recrutement. Autrement dit, l’indésirable mis au placard détient la clé de la fin du mercato. D’où l’importance du bras de fer lancé.

Dembélé cherche un club

Résultat, Ousmane Dembélé a compris qu’il ne jouerait plus cette saison à Barcelone. Et a fini par craquer, révèle le quotidien Marca. Suite à une réunion mardi entre son agent, l’entraîneur Xavi et la direction, le Français a accepté l’idée de partir cet hiver. Se pose alors un autre problème : comment son représentant Moussa Sissoko va-t-il trouver un club avant lundi soir ? Conscient de l’état du marché, l’agent tente de placer son joueur en Angleterre, où Manchester United, Chelsea et Newcastle seraient intéressés.

📝 Le Barca a un accord avec Aubameyang pour un prêt de 6 mois (sans option d’´achat). Pour qu’il vienne, le cas #Dembele doit être réglé. (Romero) — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) January 29, 2022

A noter que le Paris Saint-Germain est également cité en tant que destination moins probable. Quoi qu’il en soit, le Barça attend impatiemment que le clan Ousmane Dembélé revienne avec une offre concrète. Car une fois acté, le départ de l’ancien Rennais pourrait débloquer deux arrivées en prêt, à savoir celles de l’attaquant d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang, et du latéral gauche de l’Ajax Amsterdam Nicolas Tagliafico. Le compte à rebours est lancé.