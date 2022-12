Esp : Le Barça après l'Espagne, Busquets arrête tout

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Une page de l'histoire est en train de se terminer en Espagne. Après avoir annoncé sa retraite internationale, Sergio Busquets prépare son départ du FC Barcelone. Le milieu de terrain devrait quitter les Blaugranas à la fin de la saison.

Il y a quelques jours, Busquets a annoncé sur ses réseaux sociaux avoir décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Vainqueur de la Coupe du monde et de l'Euro avec l'Espagne, le joueur de 34 ans était le capitaine de la Roja depuis la mise à l'écart de Sergio Ramos. Busquets laisse désormais sa place aux jeunes espagnols, Gavi et Pedri pour apporter de nouveaux succès à l'Espagne. L'homme aux 143 sélections tire sa révérence, avant de quitter le Barça. Selon les informations de Mundo Deportivo, le milieu de terrain formé à la Masia souhaite quitter le club catalan à la fin de l'exercice 2022/2023 de la Liga.

Sergio Busquets va quitter le Barça à la fin de la saison

Malgré l'intérêt de Xavi de conserver Sergio Busquets, le joueur qui a fait les beaux jours du FC Barcelone semble avoir pris une décision irrémédiable sur son avenir. Il va quitter le club à la fin de la saison. Les portes de la MLS lui sont ouvertes et Busquets semble être satisfait de cette fin de carrière. L'Inter Miami a déjà entamé des discussions avec les représentants du numéro 5 catalan. Arrivé au club en 2005, Sergio Busquets a tout remporté avec le Barça. Après les départs de Pique, Iniesta, Messi, Xavi, Alves, il ne restait plus que Busquets comme rescapé de la grande équipe de Barcelone des années 2010. Les dirigeants blaugranas vont miser sur l'avenir avec un retour à la politique de recrutement interne et de formation catalane. Il y a toutefois peu de chances que le FC Barcelone retrouve un jour un milieu de terrain aussi complet et régulier que Sergio Busquets.