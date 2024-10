Esp ‍: La vidéo virale de Mbappé avec Vinicius

Dans : Liga.

Par Adrien Guyot

Lors du déplacement sur la pelouse du Celta Vigo en Liga, Mbappé et Vinicius ont inscrit les deux buts du succès madrilène. Une vidéo d’encouragement du Français à l’encontre du Brésilien a fuité sur les réseaux, renforçant leur complicité avant le Clasico face au FC Barcelone.

Malgré la tempête médiatique, Kylian Mbappé répond présent sur le terrain. L’international français, visé par une plainte pour viol à Stockholm pendant la trêve internationale d’octobre, était de retour avec son club du Real Madrid. Sur le terrain du Celta Vigo, le Français a brillé en ouvrant le score d’une frappe des vingt mètres imparable. Visiblement peu perturbé par les événements extra sportifs des derniers jours, l’ancien du PSG prend de plus en plus ses marques en Espagne, et sa complicité avec Vinicius se ressent de plus en plus. En première période puis à la mi-temps du match, plus précisément à la sortie du vestiaire avant de retourner sur le terrain, DAZN a pu capter les échanges entre les deux joueurs, et ce qui ressort est que le capitaine des Bleus est de bon conseil pour son coéquipier. Les paroles de Mbappé ont d’ailleurs eu un effet positif sur l’ancien de Flamengo.

Mbappé transmet des ondes positives à Vinicius

Kylian Mbappé encouraging Vinicius Jr:



“See when you shoot? Incredible.” 🤝



Le joueur formé à Monaco a encouragé son coéquipier à plus tenter sa chance : «Quand tu peux tirer, fais-le, parce que si tu attends trop, tu ne finis pas». Puis à la mi-temps, il insiste à nouveau auprès de son jeune partenaire : «Tu vois quand tu tires ? Incroyable», a-t-il lancé au joueur de 24 ans. Finalement, Vinicius a inscrit en deuxième période le deuxième but qui a offert la victoire aux siens après l’heure de jeu. Une vraie entente sur le terrain commence à naître, peut-être au meilleur des moments puisque les Madrilènes, battus à Lille en Ligue des Champions, ont devant eux une grosse semaine. Une rencontre face au Borussia Dortmund pour un remake de la dernière finale de C1 les attend à Bernabéu avant le Clasico de ce week-end contre le FC Barcelone. Le match face aux Allemands va servir de répétition générale pour le duo infernal des Merengue avant la rencontre tant attendue face au rival catalan.