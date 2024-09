Esp ‍: La tuile, Mbappé forfait trois semaines ‍!

Gros coup dur pour le Real Madrid dans l’optique du match contre l’Atlético de Madrid dimanche soir.

Sorti sur blessure face à Alavès mardi (3-2), Kylian Mbappé va manquer trois semaines de compétitions, selon les informations de The Athletic. Gêné à la cuisse, le capitaine de l’Equipe de France avait demandé le changement auprès de Carlo Ancelotti, chose suffisamment rare pour démontrer que la blessure était sérieuse. Cela se confirme ce mercredi puisque Kylian Mbappé souffre d’une lésion au biceps fémoral.

Mbappé has an injury to the biceps femoris of his left leg. According to the club, he will be out for three weeks.@TheAthleticFC