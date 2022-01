Esp : La tentation de la Premier League pour Griezmann

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

De retour à l’Atlético Madrid depuis l’été dernier, Antoine Griezmann fait déjà l’objet de rumeurs sur le marché des transferts. L’attaquant français intéresserait plusieurs formations dont les Spurs de Tottenham.

Alors qu’on lui promettait l’enfer pour son retour au Wanda Metropolitano, Antoine Griezmann s’est fait pardonner assez rapidement. Son départ au FC Barcelone n’était toujours pas digéré l’été dernier. Mais l’implication de l’attaquant français a fini par calmer le public de l’Atlético Madrid. Il est vrai que le joueur prêté avec option d’achat obligatoire par le Barça, sans être exceptionnel, a réalisé une première partie de saison plutôt convaincante. Ses sept buts et trois passes décisives toutes compétitions confondues montrent que le Madrilène n’a pas totalement perdu ses qualités en Catalogne.

Griezmann ne devrait pas bouger

Nouvelle preuve si besoin était, le site Fichajes.net révèle que plusieurs formations sont intéressées par son profil sur le marché des transferts. Et parmi elles, c’est Tottenham qui se montrerait le plus déterminé. Reste à savoir si Antoine Griezmann et l’Atlético Madrid accepteraient les avances des Spurs. Rien n’est moins sûr. Dans ses sorties médiatiques, l’entraîneur Diego Simeone complimente régulièrement la mentalité et les performances de son attaquant. On peut penser que le coach argentin et ses supérieurs n’ont aucune raison de le pousser vers la sortie.

Quant au principal intéressé, tout le monde connaît sa préférence pour le championnat espagnol. L’international tricolore n’a jamais semblé intéressé par la Premier League, pas même à l’époque où Manchester United le convoitait. Il serait donc étonnant de le voir filer à l’anglaise à ce moment de sa carrière. Seul l’aspect financier pourrait éventuellement faire réfléchir les différentes parties. Mais à bientôt 31 ans, Antoine Griezmann ne recevra sûrement pas un pont d’or de la part de Tottenham, qui n’est pas du genre à proposer des sommes folles.