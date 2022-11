Esp : L’Atlético prêt à trahir Diego Simeone de la pire manière

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Après le fiasco de l’Atlético Madrid en Ligue des Champions, Diego Simeone subit de nombreuses critiques. Ses dirigeants s’interrogent également et envisagent un changement d’entraîneur, alors que des sources évoquent des discussions en vue d’une prolongation de contrat.

A chaque période difficile pour l’Atlético Madrid, la cible reste la même. C’est encore et toujours Diego Simeone qui devient le principal responsable aux yeux des observateurs. L’entraîneur des Colchoneros n’y échappe pas après la défaite contre le FC Porto (2-1) mardi, synonyme de dernière place du groupe en Ligue des Champions, et d’élimination de toutes compétitions européennes. Heureusement, l’Argentin peut compter sur son vestiaire représenté par Antoine Griezmann.

Est-ce que vous avez en tête un pire mariage sportif que Joao Felix et Diego Simeone ?

130 M€ pour 31 buts en 3 saisons et demie, et surtout l'impression que le joueur frisson qu'il était s'est transformé en glaçon sans aucune saveur ! — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) November 3, 2022

« Si le discours de Simeone passe encore ? Oui, on est à ses ordres, répondait l’attaquant français mardi sur la chaîne Movistar+. C'est un honneur de travailler pour lui et de jouer pour l'Atlético, mais il faut le démontrer sur le terrain. On est une équipe difficile à jouer si on y croit, qu'on avance tous dans la même direction et qu'on applique ce que nous dit le coach. » D’après le quotidien As le week-end dernier, Diego Simeone bénéficie également du soutien de ses dirigeants. On apprenait effectivement que le club souhaitait prolonger son entraîneur de deux ans, soit jusqu’en 2026.

La dernière saison de Simeone ?

Mais les sources se contredisent en Espagne. Car de son côté, le journaliste Javi de la Peña a donné une tendance bien différente sur le plateau de l’émission El Chiringuito. Notre confrère croit savoir que l’Atlético Madrid prépare un changement de coach l’été prochain. Le club dirigé par Enrique Cerezo aurait même déjà contacté l’entourage du sélectionneur espagnol Luis Enrique. Avec l’ancien coach du FC Barcelone, les Madrilènes changeraient radicalement de philosophie après 11 années passées sous les ordres d’El Cholo, dont les méthodes affichent certaines limites au plus haut niveau.