Esp : L'Atlético Madrid champion d'Espagne !

Dans : Liga.

En s'imposant à Valladolid (1-2), l'Atlético Madrid a décroché son 11e titre de Champion d'Espagne, mais le scénario a été tendu jusqu'à l'ultime seconde.

Tout comme dimanche dernier, la formation de Diego Simeone a joué avec le feu ce samedi en déplacement à Valladolid. Pour ne pas dépendre du Real Madrid, l’Atlético devait s’imposer face à une formation qui espérait encore se maintenir en Liga, mais les Colchoneros encaissaient un but dès le 18 minute. L’affaire s’engageait mal, mais au même moment, le Real Madrid se retrouvait également mené au score, Villarreal ouvrant le score sur la pelouse de l’Alfredo di Stéfano Stadium. A la pause, dans un scénario incroyable, les deux équipes en lutte pour le titre étaient dominées.

Mais au retour des vestiaires, l’Atlético Madrid renversait la tendance grâce à des buts signés Correa (57e) et Luis Suarez (67e), et prenait alors un gros avantage dans la course au titre. Cependant, le Real Madrid égalisait par Benzema (1-1, 87e) et le suspense reprenait de plus belle. Un but de Valladolid et un but de la formation de Zidane pouvant tout retourner. A l’ultime seconde, Modric permettait au Real de passer devant (2-1, 90e+2) et la tension montait encore d’un cran. Mais l’Atlético tenait bon, Diego Simeone et ses joueurs pouvaient laisser éclater une joie bien normale après ce titre arraché à la fin d'une saison assez incroyable.