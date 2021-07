Esp : Koeman retient Griezmann, le Barça arrête tout

Dans : Liga.

Confronté à de graves problèmes financiers, le FC Barcelone espérait sacrifier son attaquant Antoine Griezmann cet été. Mais les plans du Barça auraient changé sur les conseils de l’entraîneur Ronald Koeman, qui tient absolument à conserver l’international français la saison prochaine.

Antoine Griezmann a beau décevoir depuis son arrivée au FC Barcelone en 2019, personne ne peut critiquer son professionnalisme. L’attaquant français n’a jamais baissé la tête et a toujours donné le maximum, y compris lorsque les médias l’ont enfoncé. Ou même lorsque ses dirigeants ont tenté de le pousser vers la sortie. Résultat, sa persévérance pourrait bien lui permettre d’inverser la tendance négative qui se dessinait. En effet, le quotidien local Sport affirme que le Barça n’a plus l’intention de se débarrasser d’Antoine Griezmann.

Le sérieux de l’international tricolore la saison dernière et pendant l’actuelle préparation estivale aurait définitivement convaincu l’entraîneur Ronald Koeman de le garder. Le coach néerlandais serait même persuadé que l’ancien joueur de l’Atlético Madrid deviendra un élément important de son équipe la saison prochaine. Et ce malgré la rude concurrence avec les signatures de Sergio Agüero et Memphis Depay, sans compter le retour de blessure du jeune Ansu Fati. Reste à savoir si cette information n’est pas un simple coup de bluff de la part du FC Barcelone.

Coutinho aussi ?

Le doute reste permis dans la mesure où le média précise qu’en cas d’offre intéressante pour Antoine Griezmann, un départ ne serait pas totalement à exclure. Logique, puisque le Barça a toujours besoin de baisser sa masse salariale qui dépasse largement le plafond autorisé par la Liga. Et qui empêche les homologations des contrats de Lionel Messi et des recrues. Enfin, l’autre indice assez troublant concerne le flop Philippe Coutinho qui, selon nos confrères, ferait tout à coup partie des plans de Ronald Koeman pour la saison prochaine. Une décision assez étrange, pour ne pas dire suspecte.