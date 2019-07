Esp : Joao Felix signe pour 126ME à l'Atlético Madrid !

Dans : Liga, Mercato, Foot Europeen.

Annoncé depuis plusieurs jours, le transfert de Joao Félix de Benfica à l'Atlético Madrid pour 126ME a été officialisé ce mercredi soir par les Colchoneros, lesquels réalisent là la plus grosse acquisition de leur histoire et le quatrième plus gros transfert du football derrière Neymar, Mbappé et Coutinho. Le prodige offensif portugais de 19 ans était un des joueurs les plus convoités de ce mercato, Manchester City ayant notamment été cité comme un des clubs les plus intéressés par la nouvelle pépite du Portugal. Mais c'est finalement l'Atlético Madrid qui a raflé la mise, le départ d'Antoine Griezmann ayant financièrement facilité cet achat.