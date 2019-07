Esp : Griezmann le jure, il est prêt à tout pour Messi

Dans : Liga, Foot Europeen.

La semaine passée, Barcelone officialisait (enfin) la venue d’Antoine Griezmann, recruté pour 120 ME et qui s’est engagé pour les cinq prochaines saisons. L’international tricolore complète une ligne offensive déjà bien fournie en Catalogne avec Dembélé, Coutinho, Suarez, Malcom et bien évidemment Messi. Actuellement en vacances suite à la Copa América disputée avec l’Argentine, la « Pulga » va bientôt faire la connaissance de Griezmann.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Français a hâte de découvrir son nouveau capitaine. « Je suis impatient de voir comment il se comporte au quotidien, à quoi ressemblent ses séances d'entraînements, afin que nous apprenions à nous connaître sur le terrain et en dehors. J'ai hâte qu'il arrive. Je donnerai tout pour lui, pour le club ou les joueurs. Je ne suis pas une personne difficile. J'aime être avec les gens, m'amuser avec eux. Je suis sûr que nous nous entendrons très bien » a confié à Marca un Antoine Griezmann bien décidé à se mettre Lionel Messi dans la poche le plus vite possible.