Esp : Gérone-Barça à Miami, la Liga ne jure que par le business

Ces dernières semaines, les dirigeants de la Liga envisageaient clairement de délocaliser une rencontre de leur championnat aux Etats-Unis. Et cette volonté va probablement se transformer en acte, puisque, malgré l'opposition des principaux acteurs, et notamment du syndicat des joueurs pros, le derby entre Gérone et le Barça pourrait se tenir à Miami en début d'année 2018.

Selon L'Esportiu, ce match catalan, prévu pour le week-end des 26 et 27 janvier, devrait donc avoir lieu au Hard Rock Stadium. Une première historique pour la Liga, qui souhaite s'exporter à l'international avec ce genre d'évènement, sachant qu'une délocalisation de la sorte pourrait devenir monnaie courante lors des quinze prochaines saisons, vu que le championnat ibérique a trouvé un accord avec le groupe américain Relevent. Pas de quoi ravir les supporters des clubs concernés, même si le club de Gérone pourrait par exemple proposer plusieurs offres promotionnelles, avec des places gratuites, pour permettre à ses fans d'aller aux USA. Tout ceci grâce au chèque empoché pour cette rencontre, qui pourrait être de l'ordre de quatre millions d'euros ? Le foot business dans toute sa splendeur...