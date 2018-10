Esp : Fracture pour Lionel Messi, il sera absent 3 semaines !

Dans : Liga, Foot Europeen.

Le FC Barcelone s'est emparé seul des commandes de la Liga après sa victoire contre le FC Séville (4-2) ce samedi, mais le club catalan a perdu Lionel Messi pour 3 semaines. Sorti à la 26e minute en se plaignant d'une grosse douleur au coude, l'Argentin souffre finalement d'une fracture du radius du bras droit. Et selon le communiqué du Barça, Lionel Messi sera absent approximativement 3 semaines, ce qui lui fera manquer la rencontre face à l'Inter, mercredi en Ligue des champions, mais également celui à Milan deux semaines plus tard, tout comme Clasico du week-end prochain face au Real Madrid. Un gros coup dur quand on connaît l'importance de Lionel Messi dans ce genre de sommet.