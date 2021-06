Esp : Depay, le Barça jubile face au PSG

Dans : Liga.

L’officialisation a traîné mais Memphis Depay a tenu sa parole en signant au FC Barcelone samedi.

Le Barça a officialisé la signature de Memphis Depay samedi pour deux ans, jusqu’en juin 2023. Le joueur des Pays-Bas aurait pu signer il y a un an mais l’Olympique Lyonnais s’était montré trop gourmand aux yeux du FC Barcelone. Ronald Koeman a finalement obtenu ce qu’il voulait. Mais même si l’ancien joueur de Manchester United était libre de tout contrat cet été, les négociations, très intenses, ont duré plusieurs semaines. Le FC Barcelone craignait de se faire doubler comme sur le dossier Georgino Wijnaldum. La volonté du joueur a finalement fait la différence et le Barça jubile, à en croire les informations de Mundo Deportivo. Memphis Depay a tenu sa promesse, au contraire du nouveau milieu de terrain du PSG.

Le PSG proposait plus

Le média catalan dévoile les coulisses des négociations. Le PSG a fait une offre plus importante que Barcelone pour Memphis Depay, tout comme la Juventus et même l’Inter ces derniers jours. Paris a adopté la même méthode que pour Georginio Wijnaldum, qui avait lui aussi donné son accord pour rejoindre la Catalogne avant de changer d’avis. Mais cette fois, l’ex-joueur de l’OL désormais, a préféré rejoindre son ancien sélectionneur avec qui il s’est toujours très bien entendu. L’entraîneur du Barça l’appelait très régulièrement pour le rassurer. Pour remercier le joueur des Pays-Bas de son effort, Joan Laporta a excepté de réduire à deux ans son bail alors qu’il aurait préféré l’engager pour trois saisons. Memphis Depay, dont la clause s’élève à 500 ME, pourra prolonger son aventure à Barcelone si les choses se passent bien. Le Barça tient sa revanche sur le PSG.