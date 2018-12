Esp : Dembélé reçoit un carton jaune à 100.000 euros

Dans : Liga, Foot Europeen, Equipe de France.

Excellent contre l’Espanyol Barcelone samedi (4-0), Ousmane Dembélé a tout gâché en arrivant en retard lors de l’entrainement, le lendemain.

Des problèmes de disciplines récurrents chez l’international français, habitué aux pannes de réveil depuis le début de son aventure barcelonaise. Tandis qu’une partie des supporters réclame son départ au mercato hivernal, les dirigeants du champion d’Espagne en titre n’ont pas encore tranché. Mais selon Mundo Deportivo, ils vont rappeler à l’ordre leur attaquant dans les prochaines heures.

Effectivement, le média ibérique affirme que Pep Seguera et Eric Abidal, les directeurs sportifs du Barça, vont rencontrer l’attaquant de 21 ans rapidement. Le but de cet entretien ? Lui rappeler quelques règles de base que le champion du monde a visiblement oublié en signant dans un club aussi prestigieux que le FC Barcelone. Ousmane Dembélé devrait ainsi recevoir une amende copieuse de 100.000 euros avec un gros avertissement. Sans doute le dernier, avant de pousser définitivement à bout son club. Et tout cela à quelques semaines du prochain mercato hivernal. La situation se tend donc de manière considérable pour l’ancien joueur du Stade Rennais…