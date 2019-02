Dans : Liga, Serie A, Foot Europeen.

Neuf ans après avoir rejoint le Real Madrid en provenance de Manchester United, Cristiano Ronaldo a fait ses valises en juillet dernier. Effectivement, le Portugais a rejoint la Juventus Turin, avec l’ambition de gagner la Ligue des Champions. Un objectif qui est devenu très délicat à atteindre depuis la défaite contre l’Atlético Madrid, en huitièmes de finale aller. Même si tout est encore jouable, il va falloir que les partenaires de CR7 sortent une sacrée prestation au Juventus Stadium le 12 mars prochain pour inverser la tendance.

En attendant, Cristiano Ronaldo est en grande difficulté. Et du côté du Real Madrid, on semble jubiler plus qu’autre chose devant cette situation. Informé sur ce qui se dit en interne dans la capitale espagnole, le journaliste Eduardo Inda a ainsi affirmé sur le plateau d’El Chiringuito que le malheur du Portugais faisait le bonheur de certains joueurs madrilènes, encore vexés par le départ précipité de Ronaldo l’été dernier. « Il y a des joueurs du Real Madrid qui veulent que l’Atletico élimine la Juventus de Cristiano Ronaldo » a ainsi expliqué le journaliste. Une mentalité un peu douteuse qui ne devrait pas manquer de faire réagir dans les travées du Santiago Bernabeu…