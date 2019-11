Esp : Coup de tonnerre, l'Atlético veut virer Lemar !

Dans : Liga.

Dans quelques mois, l’équipe de France abordera l’Euro 2020 avec de grandes ambitions, quatre ans après la déception à domicile et deux saisons après le sacre mondial en Russie.

Pour ce championnat d’Europe, Didier Deschamps devra faire des choix, notamment dans son secteur offensif. Présent lors du dernier rassemblement de novembre, Thomas Lemar s’apprête à connaître des semaines agitées. En effet, selon la Cadena SER, l'Atlético aurait placé son champion du monde sur le marché des transferts. Malgré un début de saison plutôt correct, avec une quatrième place en Liga et un parcours satisfaisant en Ligue des Champions, les Colchoneros veulent renforcer leur équipe en vue de la deuxième partie de saison. Pour cela, Diego Simeone n’a qu’une seule piste en tête : Rodrigo. Déjà tout proche de Madrid l’été dernier, l’attaquant de 28 ans pourrait être relancé en janvier prochain, l’Atlético envisageant un transfert de 60 millions d’euros.

Sauf que pour rendre cette transaction possible, le club madrilène va devoir trouver de nouvelles liquidités. Un besoin qui passera par une vente au mercato hivernal. Et Lemar serait donc le premier fusible à faire sauter. Arrivé en 2018 en provenance de Monaco dans le cadre d’un transfert de 70 ME, l'international français n’a jamais répondu aux attentes. Pas décisif cette saison, avec zéro but et zéro passe en 12 matchs, Lemar sera donc poussé dehors avec l'objectif de recruter la star de Valence derrière. Mais pour cela, Lemar devra déjà trouver une belle porte de sortie, ce qui ne sera pas chose aisée, surtout à cinq mois de l’Euro 2020...