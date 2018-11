Esp : Conte a bien refusé le Real Madrid, il explique pourquoi

Dans : Liga, Foot Europeen, Mercato.

L’information est tombée lundi, en début d’après-midi : Santiago Solari n’est plus intérimaire au Real Madrid.

En effet, celui qui a pris la succession de Julen Lopetegui et qui vient d’enchaîner 4 victoires va s’inscrire dans la durée et terminer la saison au Real. Ce n’était pas gagné, d’autant que le nom d’Antonio Conte revenait avec insistance ces dernières semaines. Mais interrogé par Sky Italia, l’ancien manager de Chelsea a révélé qu’il avait refusé de prendre l’équipe en cours de saison. L’ex-sélectionneur de l’Italie précise qu’il souhaite reprendre du service en juin prochain. Pas avant, d'où son refus.

« Je ne me suis pas senti utilisé du tout. Pour l’entraîneur que je suis, j’ai préféré et je préfère encore attendre jusqu’en juin pour trouver un nouvel emploi. Alors on ne sait jamais : dans deux, trois mois, peut-être que le désir d'entraîner va revenir et je reviendrai sur ce que je viens de vous dire. Où est-ce que je me vois dans le futur ? En ce moment dans ma maison (rires). J'étudie, je vois plusieurs matches et le travail de mes camarades de classe. Retourner en Italie ? On ne sait jamais. Je suis italien, je suis bien ici, mais je n’exclus pas de rester à l'étranger » a expliqué Antonio Conte. Selon le classement final du Real Madrid, Florentino Pérez pourrait retenter sa chance. La donne sera alors totalement différente…