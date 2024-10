Esp ‍: Ce défenseur à 65M€ fait rêver le Real

Dans : Liga.

Par Adrien Guyot

Le Real Madrid est en quête d’un nouveau latéral droit dans les prochains mois. La priorité des Merengue se nomme Trent Alexander-Arnold, mais la direction madrilène a déjà un plan B en cas d’échec.

Le Real Madrid ne s’est pas montré très actif sur le marché des transferts cet été, et cela malgré les signatures tant attendues de Kylian Mbappé et Endrick. Les Merengue risquent en revanche d’être un des acteurs du prochain mercato estival. La direction espagnole espère trouver un remplaçant à Dani Carvajal, qui prend de l’âge et le vainqueur de la dernière Ligue des Champions a fait de Trent Alexander-Arnold, le latéral droit de Liverpool, sa priorité. En fin de contrat l’été prochain, le joueur anglais n’a pas encore décidé de son avenir mais le Real Madrid peut être intéressé par la venue d’un joueur libre de tout contrat. En cas d’échec dans ce dossier, les Merengue ont d’ores et déjà trouvé un plan B, et celui-ci évolue également en Premier League. Il s’agit de Pedro Porro, latéral espagnol très offensif qui joue à Tottenham.

Le Real Madrid apprécie Pedro Porro

Pedro Porro is the highest rated right-back in the Premier League this season (7.27). 🔥 pic.twitter.com/NoBCHYTiTJ — WhoScored.com (@WhoScored) October 2, 2024

Âgé de 25 ans, Porro a été l’une des valeurs sûres des Spurs depuis son arrivée en provenance du Sporting Portugal contre 40 millions d’euros lors du mercato estival 2023 (8 buts et 10 passes décisives en 60 matchs). L’international espagnol, qui a d’ailleurs gagné l’Euro avec la Roja pendant l’été, a un profil offensif qui plaît au Real Madrid selon les informations de CaughtOffside. Carlo Ancelotti en personne est un admirateur du joueur, valorisé par sa direction à 65 millions d’euros. Pedro Porro est sous contrat avec Tottenham jusqu’en 2028, et il a un rôle important dans le dispositif d’Ange Postecoglou. En revanche, la source avance qu’un intérêt d’un club comme le Real fera forcément réfléchir le joueur, qui aura l’occasion de se battre pour remporter de prestigieux trophées avec la Maison Blanche. Cette dernière a la capacité financière de boucler le deal. Les prochains mois seront cruciaux pour savoir si l’opération aboutira ou si le Real Madrid privilégie la signature d’un joueur libre en la personne d’Alexander-Arnold.