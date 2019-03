Esp : Ce 242e Clasico peut devenir historique pour le Barça

Dans : Liga, Foot Europeen.

Trois jours après son succès à Madrid (0-3) en Coupe du Roi, le FC Barcelone a de nouveau rendez-vous au Stade Santiago Bernabeu ce samedi (20h45).

Cette fois, les deux rivaux s’affronteront dans le cadre de la 26e journée de Liga, celle qui pourrait représenter un tournant dans la saison. Le leader barcelonais compte déjà neuf points d’avance sur le Real, qui n’a donc pas le droit à l’erreur s’il veut rester dans la course au titre. Autant dire que les Merengue jouent gros au classement, mais aussi dans l’histoire du Clasico. Comme le rappelle le quotidien As sur sa une, c’est l’égalité parfaite entre le Barça et le Real avant leur 242e duel.

Alors que les Madrilènes ont toujours mené depuis 1932, comptant même 16 succès de plus en 1965 (48 contre 32), les Blaugrana ont progressivement rattrapé leur retard jusqu’à l'égalisation à 95 victoires partout mercredi (51 nuls). Vous l’aurez compris, Barcelone a l’occasion de passer devant ce samedi pour la première fois depuis 87 ans ! Et de confirmer sa domination à Santiago Bernabeu, où le Barça a remporté 10 de ses 17 derniers matchs contre le Real en 10 ans.