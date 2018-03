Esp : Benzema, les fans de foot doivent l'adorer prévient Zidane

Dans : Liga, Foot Europeen.

Karim Benzema fait l'objet de nombreux débats que ce soit en Espagne, où certains affirment qu'il n'a plus sa place au Real Madrid, et bien entendu en France où son exclusion officieuse des Bleus suscite toujours des polémiques. Mais pour Zinedine Zidane, il est évident que Karim Benzema ne mérite pas l'ensemble de ces procès populaires, et l'entraîneur des Merengue a une nouvelle fois tenu à faire savoir son admiration pour l'ancien lyonnais.

« J'aime beaucoup Karim. La seule chose qui m'intéresse, c'est son travail et il fait bien les choses. J’aurais bien aimé qu'il marque contre le Paris SG, mais il a bien travaillé pour l'équipe et d'autres ont marqué. Karim doit continuer comme ça. Cela fait neuf ans qu'il joue ici et il a déjà fait ses preuves, il n'y a qu'à regarder ses statistiques. Je défends toujours mes joueurs et c'est un excellent joueur. Je l'aime beaucoup et ses statistiques parlent pour lui. On le critique parce qu'il ne marque pas, mais il fait d'autres choses pour l'équipe et les buts vont arriver. Si je pense que celui qui aime le football doit aimer Benzema ? Oui et il mérite d'être ici », a confié Zinedine Zidane, pas à la veille d’abandonner son attaquant français, dont les rumeurs annoncent le départ à chaque mercato.