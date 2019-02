Esp : Benzema est un buteur monstrueux, un ancien coach est fan

Dans : Liga, Equipe de France, Foot Europeen.

Déjà auteur de 19 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Karim Benzema fait l’unanimité au Real Madrid, où il est désormais l’arme offensive n°1 de l’équipe, suite au départ de Cristiano Ronaldo l’été dernier. Titulaire sous Mourinho, Ancelotti, Zidane et maintenant Solari, l’international français parvient systématiquement à s’imposer comme un élément indiscutable. Et cela n’étonne absolument pas Laurent Blanc, son ancien coach en Equipe de France. Interrogé par Téléfoot, le champion du monde 1998 a rendu un bel hommage à l’ex attaquant de l’Olympique Lyonnais.

« On me dit que Karim Benzema n’est pas un buteur... Ah bon ? Si ce n’est pas un buteur, Karim Benzema... Je suis désolé, j’invite les gens à aller voir un peu ses stats. Il marque moins de buts que Ronaldo et Messi mais bon, je vous dis, ces deux-là... Lui, c’est un buteur. C’est monstrueux ce qu’il fait Karim. Oublions le personnage qu’on a peut-être créé. Jugeons, analysons le footballeur. Technique, intelligence de jeu, compréhension du jeu... C’est exceptionnel. Dans un club comme le Real Madrid... En ce moment, c’est peut-être le meilleur joueur français » a lâché un Laurent Blanc admiratif devant la carrière phénoménale de l’international tricolore, malgré les critiques qu’il subi régulièrement, notamment pour ses statistiques parfois décevantes.