Esp : Benzema est muet, Zidane ne lui fera pas ce sale coup

Dans : Liga.

Pour le deuxième match consécutif, le Real Madrid n'a pas marqué le moindre but en Liga. Mais Karim Benzema n'a rien à craindre, Zinedine Zidane lui fait toujours confiance.

Si le nul (0-0) ramené mercredi dernier du Camp Nou n’avait rien de problématique pour le Real Madrid, celui obtenu dimanche soir contre Bilbao sur le même score à Santiago-Bernabeu est plus gênant puisque l’équipe de Zizou voit désormais le FC Barcelone occuper seul la place de leader de la Liga. Après la rencontre, l’entraîneur français des Merengue a été interrogé sur la possibilité de recruter un attaquant supplémentaire afin d’apporter un plus à Karim Benzema, qui connaît un petit trou d’air et ne peut à lui seul tenir l’attaquant madrilène. Mais Zinedine Zidane a été clair sur ce thème du mercato.

Le coach madrilène n’envisage pas le moins du monde de recruter un joueur dans le secteur offensif. « Si je vais demander un 9 ? Non. Je ne vois pas la nécessite de signer un attaquant supplémentaire », a fait savoir Zizou, qui est persuadé que Karim Benzema permettra au Real Madrid de repartir de l’avant. Il est vrai que français a montré depuis le début de la saison qu’il avait le niveau pour mener à bien la mission qui lui a été confiée, mais du côté de Madrid, on n’a pas des Antoine Griezmann ou Luis Suarez pour aider KB9, et forcément cela se ressent parfois.