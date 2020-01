Esp : Barcelone prêt à faire exploser le mercato d'hiver ?

Dans : Liga.

Depuis le début du mercato hivernal de janvier, les rumeurs sont rares autour du FC Barcelone, qui avait décidé d’adopter une posture d’observation.

Mais ce dimanche, le club blaugrana a appris une sale nouvelle avec la grave blessure de Luis Suarez, touché au ménisque et qui sera absent pour les quatre prochains mois de compétition. Un véritable coup dur pour le champion d’Espagne en titre, déjà privé d’Ousmane Dembélé depuis plusieurs semaines, qui devrait entraîner un changement de stratégie en interne du côté de Barcelone. En effet, Marca affirme que le Barça n’avait initialement pas prévu de recruter, mais que la blessure de l’ancien attaquant de Liverpool a de grandes chances de modifier la donne.

Et pour preuve, une réunion d’urgence doit se tenir en début de semaine prochaine entre Eric Abidal, secrétaire technique du club espagnol, et Oscar Grau, directeur général de Barcelone. Les cas des jeunes Ansu Fati et Carles Pérez seront également étudiés, les deux joueurs étant à l’heure actuelle les deux alternatives pour combler la blessure de Luis Suarez et ainsi accompagner Antoine Griezmann et Lionel Messi en attaque. Reste à voir ensuite quelles seront les pistes activées par Barcelone dans le cas où le recrutement d’un attaquant soit jugé comme nécessaire. En cette période hivernale, les bonnes affaires sont rares et encore plus pour un club de la dimension du FC Barcelone, qui ne peut pas se permettre de recruter n’importe qui dans ce secteur de jeu.