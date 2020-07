Esp : Antoine Griezmann vit une soirée cauchemardesque

Dans : Liga.

Titulaire samedi avec le FC Barcelone, Antoine Griezmann a vécu une sale soirée et sa saison en Liga est peut-être terminée.

Antoine Griezmann vit décidément une période compliqué à Barcelone, car si l’attaquant français s’était refait une santé lors de la dernière apparition avec le club catalan, avec notamment un but somptueux, la rechute a été brutale face à Valladolid samedi. Pourtant Quique Setien avait fait confiance au champion du monde en le titularisant. Mais rien ne s’est passé comme prévu. Sportivement, Antoine Griezmann n’a pas montré grand-chose, ratant même un geste décisif seul face au but, ce qui lui a valu de nombreuses moqueries. Alors quand Antoine Griezmann a été remplacé après la pause par Luis Suarez, certains ont vu là un choix tactique de l’entraîneur du FC Barcelone. Mais ce dernier a rapidement démenti avoir ainsi « sanctionné » son attaquant tricolore après 45 minutes ratées.

Si Quique Setien a remplacé Antoine Griezmann, c’est parce que ce dernier a senti qu’il souffrait au quadriceps et qu’il était inutile de continuer. Selon la RAC1, la blessure est suffisamment sérieuse pour faire craindre à un forfait définitif de Griezmann pour les deux dernières rencontres du FC Barcelone en Liga contre Osasuna et Alavès. L’attaquant doit passer des examens complémentaires dans les 48 heures, et le staff du Barça décidera ensuite de ce qu’il faut faire, sachant que la saison continuera dans un mois avec la Ligue des champions.