Esp : Anthony Martial a 90 minutes pour éviter le fiasco

Dimanche soir, Séville affronte le Real Madrid dans un match capital pour le titre de champion d'Espagne. Si les Andalous jouent gros, c'est encore plus le cas de leur attaquant français Anthony Martial décevant depuis son arrivée.

Il fut un temps pas si lointain où l'avenir de l'attaque française était incarné, non pas par Kylian Mbappé, mais par Anthony Martial. Formé à Lyon, il avait explosé à Monaco avant un transfert retentissant à Manchester United contre 60 millions d'euros. Mais, depuis, sa carrière est plus frustrante qu'éblouissante avec des performances déclinantes, un temps de jeu réduit en club et des passages intermittents en sélection. Cet hiver, il a tenté de relancer sa carrière et ses chances d'aller au mondial 2022 en acceptant un prêt au FC Séville. Mais, on ne peut pas dire que c'est une grande réussite pour l'instant en Andalousie pour celui que les médias espagnols surnomment « le petit Benzema ».

Depuis son arrivée en janvier, Anthony Martial n'a pas encore marqué en Liga avec le FC Séville en sept matches disputés. En dix rencontres toutes compétitions confondues, son bilan famélique est d'un but marqué en Ligue Europa et une passe décisive délivrée en Liga. Tout ceci n'est pas fameux pour un joueur qui voulait refaire parler de lui, notamment auprès de Didier Deschamps. « Aller à la Coupe du monde avec la France est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de venir à Séville », avait-il clamé au journal AS lors de son arrivée en Andalousie.

Anthony Martial’s not gonna stay at Sevilla next season, striker confirms to ABC: “I see it very complicated to be able to continue at Sevilla”. 🇫🇷 #MUFC



“I came knowing that I would surely have to return to Manchester United”. It’s a straight loan, no buy option included.