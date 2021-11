Esp : Agüero vers une fin de carrière, le coup de bambou !

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Avant la mi-temps du match contre Alavès le 30 octobre dernier, Sergio Agüero a été remplacé en raison de douleurs inquiétantes au torse.

L’attaquant du FC Barcelone n’a pas fait de malaise cardiaque mais ses douleurs ont logiquement alerté le staff médical du club blaugrana, qui ont fait passer à l’attaquant argentin toute une batterie d’analyse. Quelques jours plus tard, le diagnostic tombait pour Sergio Agüero, victime d’une arythmie cardiaque. Par la suite, le FC Barcelone a communiqué sur l’indisponibilité du « Kun » en dévoilant une absence de trois mois. Grâce à un traitement adapté, le meilleur buteur de l’histoire de Manchester City était censé pouvoir rejouer au football en toute sécurité malgré cette petite anomalie cardiaque. Ce ne sera finalement peut-être pas le cas selon les informations obtenues par Catalunya Radio et de TV3.

Les tests effectués à Aguero sont négatifs. Selon l’évolution, il pourrait être pousser à arrêter sa carrière. (TV3) — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) November 12, 2021

Et pour cause, les médias catalans se montrent très alarmistes et révèlent que les médecins du FC Barcelone ont informé Sergio Agüero que son problème cardiaque était finalement plus grave que prévu. Ainsi, s’il ne veut pas prendre de risques démesurés pour sa vie, Sergio Agüero pourrait être contraint et forcé de mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel. Et pour cause, les derniers tests d’effort réalisés par Sergio Agüero ont mis en avant que l’arythmie cardiaque du joueur est plus délicate que prévue et qu’elle pourrait finalement se montrer incompatible avec la pratique du football à haut niveau. Un terrible coup dur pour Sergio Agüero, dont le début de saison avait été gâché par une blessure au mollet et qui n’a disputé que cinq matchs officiels (1 but) sous les couleurs du FC Barcelone. Reste maintenant à voir comment cette situation évoluera mais désormais, ce n’est plus l’optimisme qui règne dans le camp du FC Barcelone ainsi que de Sergio Agüero.