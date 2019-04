Esp : 300ME pour son mercato, le Barça n'a pas peur de l'UEFA !

Dans : Liga, Mercato, Foot Europeen.

Le FC Barcelone a bien l'intention de se renforcer lors du prochain mercato, et le club catalan a d'ailleurs déjà commencé ses emplettes en s'offrant Frenkie De Jong pour près de 80ME. Mais du côté du Barça, on ne veut pas prendre des risques excessifs avec les règles du fair-play financier édictées par l'UEFA et pour cela le club espagnol aurait déjà trouvé une solution assez simple. Selon ESPN, décidé à investir 300ME sur le marché des transferts, le FC Barcelone vendra des joueurs à hauteur de cette enveloppe.

Et le média sportif d'en dire plus. « Il existe deux catégories de joueurs qui pourraient quitter le Camp Nou, ceux liés régulièrement à des gains financiers énormes - Philippe Coutinho , Samuel Umtiti et Ivan Rakitic, et ceux qui ne figurent plus dans les plans de l'entraîneur Ernesto Valverde », explique ESPN, qui place dans la seconde catégorie des joueurs tels que Malcom, Rafinha ou bien encore Jasper Cillessen. Grâce à ces opérations, le FC Barcelone va financer ses achats au mercato, et à priori chaque euro dépensé devra avoir été compensé par un joueur cédé. Dans le sens des signatures, les noms qui reviennent régulièrement sont ceux de Matthijs de Ligt, Luka Jovic et Antoine Griezmann. Trois joueurs qui coûteront un paquet d'argent au FC Barcelone, cela va donc bouger cet été du côté de la Catalogne.