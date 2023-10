Eclipsé par Kane, Lewandowski l’attend au tournant

Dans : Liga.

Efficace dès ses débuts avec le Bayern Munich, Harry Kane a compensé le vide laissé par Robert Lewandowski. Mais l’attaquant du FC Barcelone prévoit des périodes plus difficiles pour son successeur anglais.

Si certains joueurs ont cédé à la tentation cet été, d’autres ont catégoriquement refusé les offres alléchantes en provenance d’Arabie Saoudite. C’est notamment le cas de Robert Lewandowski, que l’on annonce toujours dans le viseur de la Saudi Pro League. « Je n'y pense même pas à l'heure actuelle, a répondu l’attaquant du FC Barcelone à Sport Bild. Je suis très heureux. »

Lewandowski a changé d'état d'esprit

Le Polonais aurait pu s’interroger sur son avenir après un début d’exercice moins convaincant que la saison dernière. Mais au Barça, l’ancien joueur du Bayern Munich s’intéresse moins aux statistiques. « Je suis conscient que tout le monde se focalise sur les buts et les records, a reconnu le Blaugrana. Mais depuis le début, j'ai toujours su que ce serait différent au Barça par rapport au Bayern. »

« Au Bayern, on jouait ensemble depuis des années. La mentalité, c'était de toujours aller vers l'avant. Cela donne beaucoup d'occasions, a-t-il expliqué. A Barcelone, je dois participer au jeu et prendre du plaisir à jouer avec l'équipe, même sans marquer de buts à chaque match. Maintenant j'ai un rôle un peu différent, je ne dois plus seulement conclure. Je dois davantage être un leader qu'au Bayern. » Un an après son départ, le club bavarois s’est trouvé une nouvelle machine à buts nommé Harry Kane, très efficace dès ses débuts. Mais la dynamique pourrait bien s’inverser selon Robert Lewandowski.

« C'est un grand attaquant, une très bonne solution pour le Bayern. Le Bayern a dépensé beaucoup d'argent pour Harry (100 M€), c'est une nouvelle dimension. La première année ne sera pas facile pour lui, parce que le changement est important. Harry a besoin de temps pour comprendre le Bayern. C'est un défi. Il est arrivé au Bayern à 30 ans, moi j'étais arrivé à 25 ans. Il est plus mature et il a plus d'expérience. Je connaissais déjà la Bundesliga. Mais Harry est un des meilleurs attaquants au monde. Il aidera le club, même s'il y aura des moments difficiles », a prévenu l’avant-centre du Barça.