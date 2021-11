Dembélé, un coup de poignard dans le dos de Barcelone ?

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Ousmane Dembélé arrive en fin de contrat au FC Barcelone, et l'attaquant français pourrait bien ne jamais prolonger avec le club catalan à la demande de Manchester United.

Arrivé au Barça en 2017, Ousmane Dembélé n’a pas vraiment convaincu les supporters des Blaugrana, l’attaquant international tricolore ayant il est vrai passé énormément de temps à l’infirmerie depuis sa signature en provenance de Dortmund. Cependant, il reste une valeur sûre et le voir partir libre en fin de saison est une hypothèse qui donne des sueurs froids à Joan Laporta, lequel n’a pas oublié que ses prédécesseurs avaient déboursé 135 millions d’euros pour le faire venir de Bundesliga. Pourtant, ce scénario d’un départ libre du joueur de 24 ans est de plus en plus crédible. Ce samedi, le Mundo Deportivo pense même que derrière le désir d’Ousmane Dembélé de ne pas prolonger son contrat avec le FC Barcelone, il y aurait Manchester United. Souhaitant s’offrir gratuitement l’attaquant formé au Stade Rennes, les dirigeants anglais sont déjà à la manœuvre pour que Dembélé refuse toutes les offres qui lui seront transmises d’ici le 1er janvier 2022, date à laquelle le joueur pourra faire ce qu’il veut.

🤦‍♂️ Dembélé pensaba que el entrenamiento del martes era por la tarde como el resto de la semana y lo tuvieron que llamar al ver que no llegabahttps://t.co/9kU20PQAMg — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 20, 2021

Selon le directeur adjoint du quotidien sportif barcelonais, le danger est de plus en plus grand pour le Barça de voir le dossier Ousmane Dembélé se terminer en fiasco XXL. « Dans ce contexte, Manchester United met énormément de pression sur le joueur et son agent ces derniers jours afin qu'ils acceptent définitivement leur offre. Au Barça l'impatience de prolonger Dembélé grandit car il reste à peine 40 jours avant le 1er janvier 2022, date à laquelle l'ailier français pourra s'engager librement dans n'importe quel autre club, sans risquer d'être sanctionné par l'UEFA (...) Les Red Devils travaillent depuis un certain temps pour convaincre Dembélé de signer gratuitement », explique Fernando Polo, qui ne cache pas le fait que du côté du FC Barcelone l’inquiétude grandit, Moussa Sissoko, l’agent de Dembélé, ne semblant pas réellement vouloir avancer avec le club espagnol.