Dembélé au niveau de Messi, Alves croit au Père Noël

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Dani Alves a été présenté au Camp Nou ce mercredi. C’est un retour aux sources pour le latéral brésilien de 38 ans qui a connu les grandes heures du club dix ans avant. Même si Messi n’est plus là, Alves n’est pas inquiet et croit au potentiel d’Ousmane Dembélé.

Dani Alves signant au FC Barcelone. C’était déjà arrivé en 2008 et, à l’époque, le latéral de 25 ans venait compléter une équipe qui allait marcher sur l’Europe. Avec Lionel Messi, Pep Guardiola, Iniesta, Xavi et tant d’autres. Alves se constituait alors un solide palmarès avec trois Ligue des Champions notamment. 13 ans plus tard, le voilà qui signe à nouveau dans cette institution chère à son cœur en provenance du São Paulo FC. Mais tout a bien changé depuis son départ en 2016. Le FC Barcelone est en grande difficulté financière et sportive avec une piètre neuvième place en Liga. Messi n’est plus là et ses remplaçants connaissent plus de critiques que de buts marqués. Parmi les têtes de Turc des socios barcelonais, Ousmane Dembélé est en bonne place par exemple.

Dani Alves croit en Ousmane Dembélé

Lors de sa présentation au Camp Nou ce mercredi, Dani Alves a été interrogé sur sa nouvelle équipe et sur ses futurs coéquipiers. Il s’est rapidement osé à une comparaison entre Ousmane Dembélé et Lionel Messi. Disant vouloir entretenir une relation footballistique aussi bonne avec le Français qu’elle ne l’était avec la Pulga, et offrir nombre de passes décisives au joueur de 24 ans. Il a ensuite développé le fond de sa pensée envers Ousmane Dembélé. « Devant moi (sur le terrain) il y aura Dembélé. C'est un joueur exceptionnel, mais qui a besoin de comprendre à quel point il est bon, et de comprendre aussi qu'il joue pour le Barça, a lancé le latéral droit. C'est un super footballeur, et il faut que lui-même y croit. C'est ma mission de lui rappeler jour après jour. Car il peut faire de grandes choses dans ce club. », a t-il expliqué non sans prévenir son jeune équipier du travail à accomplir pour pouvoir réellement tenir la comparaison avec des joueurs du calibre de Messi.