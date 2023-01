Dani Alves accusé d'agression sexuelle, une enquête ouverte

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Revenu en Catalogne pour les fêtes de fin d'année, Dani Alves est sous le coup d'une enquête de la police pour agression sexuelle sur une femme. Les faits se seraient déroulés en boîte de nuit dans la nuit du 29 au 30 décembre, le joueur nie les faits.

Pas la meilleure manière de finir l'année 2022. Dani Alves est dans le collimateur de la police catalane pour des faits d'agression sexuelle. Une femme l'a accusé vendredi matin selon des sources policières révélées par le journal espagnol ABC. Les faits se seraient déroulés dans la boîte de nuit Sutton de Barcelone dans la nuit du jeudi 29 décembre au vendredi 30 décembre. Selon la présumée victime, l'ancien latéral du Barça aurait mis sa main dans ses sous-vêtements pendant la fête. Choquée, elle a dit avoir alerté ses amis, lesquels ont alerté le personnel de la salle dans la foulée.

🔴 Selon le journal espagnol ABC, la police catalane a ouvert une enquête sur Dani Alves après une accusation d'agression sexuelle sur une femme au sein d'une discothèque barcelonaise dans la nuit du 30 décembre. L'ancien joueur du Barça nie les faits. — RMC Sport (@RMCsport) December 31, 2022

Le protocole de la municipalité lors de faits d'agressions sexuelles a été ensuite activé. Dani Alves et ses proches ont nié les faits. Le joueur n'était pas présent dans la salle quand l'alerte a été transmise. Son entourage a indiqué à ABC que Alves était bien passé par la boîte de nuit pendant la soirée, mais seulement « un court moment » et que « rien ne s'est passé ». La police catalane a ouvert une enquête, pris la déposition de la plaignante avant de procéder à son examen médical. Toutefois, on ne sait pas encore jusqu'où l'enquête aboutira sachant que la victime présumée n'a pas encore porté plainte pour l'instant.