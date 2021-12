Cristiano Ronaldo, une décision totalement folle ?

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Six mois après avoir quitté la Juventus pour retourner à Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait changer de club au mercato d'hiver. Et CR7 ne signera pas n'importe où !

Tandis que Lionel Messi rejoignait le PSG l’été dernier, son rival de toujours, Cristiano Ronaldo signait lui à Manchester United, la star portugaise ayant rapidement fait comprendre aux dirigeants de la Juventus que sa carrière turinoise était terminée. De retour à Old Trafford, où il est resté une idole, CR7 a marqué des buts décisifs, mais a également rapidement contribué au départ d’Ole Gunnar Solskjaer, la connexion entre Ronaldo et son manager n’étant pas ostensiblement bonne. Désormais, le quintuple Ballon d’Or travaille sous les ordres de Ralf Rangnick, mais l’expérience mancunienne est peut-être en train de tourner court. Car le site Football Insider affirme que des sources lui font croire que Cristiano Ronaldo pourrait changer de club durant le mercato d’hiver, son nom circulant désormais au Real Madrid ! Du côté de Florentino Perez et de Carlo Ancelotti, on est persuadé que la venue de Rangnick sur le banc des Red Devils a ouvert la porte à un possible départ de CR7.

Cristiano Ronaldo de retour au Real Madrid, l'idée folle

Le journaliste anglais Wayne Veysey précise que le Real Madrid suit de près la situation de Cristiano Ronalde. La Maison Blanche lui a demandé de se positionner afin que ce dernier fasse savoir en janvier s’il est prêt à rejoindre les Merengue en cas d’offre du club espagnol. L’été dernier, l’international portugais aux 184 sélections avait signé avec Manchester United jusqu’en 2023 avec une option pour une saison supplémentaire, l’opération pourrait donc se faire pour un prix raisonnable. Reste à savoir si Ralf Rangnick, qui assure un intérim de six mois comme manager du club anglais, acceptera d'être privé d'un joueur qui a marqué quelques buts décisifs, notamment en Ligue des champions.