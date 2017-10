Cristiano Ronaldo et Benzema muets, le vestiaire du Real réagit

Dans : Liga, Foot Europeen.

Accroché par Tottenham (1-1) mardi en Ligue des Champions, le Real Madrid a encore manqué d’efficacité devant le but adverse.

Difficile de ne pas repenser aux deux énormes occasions ratées par Karim Benzema, et notamment sa tête à bout portant sortie par le gardien des Spurs Hugo Lloris. Bien sûr, l’attaquant français n’est pas le seul concerné. Comme « KB9 », Cristiano Ronaldo n’a inscrit qu’un seul but en Liga cette saison et se retrouve confronté à de nouvelles critiques. Une situation que les deux Madrilènes connaissent au moins une fois par saison.

Du coup, leurs coéquipiers ne s’inquiètent pas. D’après nos confrères de Marca, le vestiaire du Real a rassuré ses attaquants. « Ne vous inquiétez pas, nous sommes avec vous jusqu’à la mort », ont confié les champions d’Espagne à Cristiano Ronaldo et Benzema, qui gardent aussi la confiance de l’entraîneur Zinédine Zidane. Comme d’habitude, le duo finira par faire taire les critiques, peut-être même dès dimanche soir avec la réception d’Eibar en championnat.